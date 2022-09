VIDEO ⟩ Purjus juht paiskus Tallinnas autoga põrkepiirdesse

Käesoleva aasta 258 päeva jooksul on politsei tabanud 4765 joobes juhti, mis tähendab, et keskmiselt tabavad korravalvurid ööpäevas 18 inimest, kes on alkoholi tarvitatuna rooli istunud. Lisaks vigastatutele on sel aastal joobes juhi süül elu kaotanud kuus inimest.