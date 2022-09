OTSE POSTIMEHEST ⟩ Hannes Hanso: tunnen ennast Hiinas väga koduselt

Hiinas on tuhat korda rohkem inimesi kui Eestis. Tegu on ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmega, tuumariigiga, maailmas suuruselt teise majandusega – nii et Hiina on väga oluline riik. Samas peegeldab Hiina käitumine viimastel aastakümnetel seda, et nende kaalukategooria rahvusvahelistes küsimustes on muutumas. Hiina suhtumine ülejäänud maailma on läinud palju jõulisemaks. Läbirääkimistel käitub Hiina kompromisside otsimise asemel küllalt jõuliselt ja see tekitab nii naabruskonnas kui ka maailmas laiemalt ärevust. Positsioon, mille Hiina on võtnud Ukraina sõja suhtes, ei ole meie vaates kindlasti rahuldav. Hiina jätkab väga konstruktiivset koostööd Venemaaga nii poliitikas, majanduses kui julgeolekuvaldkonnas, ja seda vaatamata Venemaa agressioonile Ukraina vastu. Meie töö, ja ka minu töö suursaadikuna, on hiinlastele meie seisukohta selles küsimuses meelde tuletada. Mulle saab see olema suur väljakutse ja tähendab päris palju tööd, aga selleks ju diplomaadid ongi, et karisid täis meres navigeerida ja leida võimalusi oma seisukohti esitada. Ideaalis nii, et neid ka kuulataks. Ja tuleb leida ka neid kohti, kus saame vaatamata teatud erinevatele arusaamadele siiski koostööd teha.