Ukrainas leiti vabastatud linnast ühishaud

«Me tahame, et maailm teaks, mida Vene okupatsioon tähendab,» ütles president.

«Meil on homme vaja rohkem selget ja kontrollitud teavet,» sõnas Zelenskõi.

Riigipea võrdles Izjumi ühishauda teiste paikadega, kus Vene sõdurid on metsikusi korda saatnud nagu Butša ja Mariupol.

«Venemaa jätab kõikjale maha surma. Maailm peab tõesti Venemaa selle sõja eest vastutama panema. Me teeme selleks kõik endast oleneva,» sõnas Zelenskõi.

Kohalik politseiametnik Sergei Botvinov ütles neljapäeva õhtul meediakanalile Sky News antud intervjuus, et Izjumi linnast on leitud umbes 440 inimese massihauad. Botnikov lisas, et osa hukkunutest lasti maha ja teised surid mürskude läbi.