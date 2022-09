Zelenskõi: Ukraina toetamine on Euroopa jaoks otsustava tähtsusega

«Üldiselt on Ukraina toetamine relvade, laskemoona ja rahaga Euroopa rahu jaoks ülioluline. Mida parem toetus meil on, seda kiiremini see sõda lõppeb. Rääkisin sellest neljapäeval Poola, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Ühendriikide juhtivate mõttekodade esindajatega, kes saabusid Kiievisse,» rääkis riigipea.

Zelenskõi rõhutas, et vabaduse ja vaba maailma väärtuste tõeline kaitse on nüüd võimalik ainult Ukraina võidu korral selles sõjas.

Euroopa Liidu riigid on toetanud Ukrainat kindlalt alates 24. veebruarist, kui Vene väed riiki tungisid, ja kehtestanud Venemaale rea sanktsioone. Paljud liikmesriigid on varustanud Kiievit moodsate relvadega, mis on aidanud Ukraina vägedel viimastel nädalatel vastupealetungil edu saavutada.