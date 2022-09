VIDEO ⟩ Riisalo: kui palju hooldekodutasu kompenseeritakse, pole veel selge

Sotsiaaldemokraatide poolt välja käidud plaani, et pensioni eest saaks hooldekodukoha, pole sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul arutatud. Ta lausus, et probleem, mida valitsus lahendab, on see, et inimese enda maksekoormus, eriti kui kallinenud on elekter ja inflatsioon, on läinud ebamõistlikult suureks ning sellele on vaja otsida leevendust.