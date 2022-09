Prokuratuur esitas Kert Kingole kahtlustuse kelmuses ja võltsitud dokumendi kasutamises

Prokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas kinnitas, et riigiprokuratuur on esitanud kahtlustuse riigikogu liikmele Kert Kingole ja vandeadvokaat Martin Traadile.



EKRE fraktsiooni liikmele Kingole esitas prokuratuur kahtlustuse paragrahvi all, mis käsitleb kelmust, kui see on toime pandud ametiisiku poolt. Teise paragrahvina kahtlustatakse kingot võltsitud dokumendi, pitsati või plangi kasutamises eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest. Postimehele teadaolevalt lasi kahtlustuse kohaselt Kingo tasuda oma kuluhüvitistest ligi 10 000 euro eest mitme inimese õigusabiarveid.



Vandeadvokaat Martin Traat sai kahtlustuse samuti kelmuses. Traati kahtlustatakse ka kaasaaitamises. Kaasaaitaja on isik, kes tahtlikult osutab teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole füüsilist, ainelist või vaimset kaasabi. Lisaks kahtlustatakse teda dokumendi, pitsati või plangi võltsimises.



Kert Kingo ise ütles Postimehele, et tema vastu esitatud kahtlustused on alusetud ning tema esitas neljapäeva õhtul hoopistükis kahe riigiprokuröri tegevuse suhtes kuriteokaebuse. Üks neist riigiprokuröridest on Vahur Verte.



«Juba 14 juunil tuli Riigikohtus otsus, milles kohtunikekogu viitab riigiprokurör Vahur Verte seaduse- ja menetlusnormide rikkumistele. Need on olulised rikkumised,» sõnas Kingo ja lisas, et Verte on tema vastu algatatud kriminaalmenetluses samuti rikkunud menetlusnorme ja seadusi.



«Kümne päeva jooksul peab prokuratuur reageerima sellele. Arvestades, et seni kohtutes välja toodud prokuröride rikkumisi ei ole riigi peaprokurör mitte ühegi sõnaga kommenteerinud... Sellesmõttes on väga huvitav olukord,» ütles Kingo Postimehele.



Kingo on riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon aseesimees. Komisjon teostab järelevalvet julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusega seonduvates küsimustes, kontrollides nii kaitsepolitseiameti kui välisluureameti tegevust. Küsimusele, kas ta enda vastu esitatud kahtlustuse valguses kavatseb aseesimehe kohalt taanduda vastas Kingo, et sellist plaani tal ei ole.



«Aga miks ma peaks seda tegema? Kui prokuratuur ja kaitsepolitseiamet käituvad korruptiivselt, siis miks mina peaksin kuskilt tagasi astuma? See on riigikogu otsus. Ei ole ajakirjanike otsus ega arvamus hakata riigikogu tööd korraldama ja komisjoni komplekteerima. Olukorras kus on prokuratuur seadusi rikkunud ma ei saa aru, miks ma peaksin üldse mõtlema selles suunas,» ütles ta.