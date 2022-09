«Juttu töö lõpetamisest Ahjal on räägitud,» ütles hooldekodu juht Helen Metsma, kelle sõnul on nüüd lõpuks selge, et asutuse viimane tööpäev saabub 31. detsembril. «Kliendid ja nende lähedased teavad, osa on juba uue koha leidnud,» lisas Metsma.