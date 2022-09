Eesti Õdede Liit pöördus tervise- ja tööministri poole: tervishoid mureneb

«Vaja on tõsta töötasu ja rakendada konkreetsed meetmed tervishoiutöötajate vaimse tervise parandamiseks ning töökoormuse normaliseerimiseks,» kirjutas EÕL-i president Anneli Kannus.

Siiski annab liit mõista, et raha üksi tervishoidu ei paranda. Kannuse sõnul on samuti väga oluline mitmekülgne arendustöo, mida EÕL-i poolt veatakse. «Oluliseks fookuseks on eriõe teenuse rakendamine, mis aitab parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ning seega kokkuvõttes tervishoiuteenustelt kokku hoida,» selgitas Kannus.

Tervishoiutöötajad on kurnatud

Pöördumises kirjeldas Kannus, kuidas tervishoid mureneb peale pikka ja lõputuna näivat Covid-19 kriisi ning tervishoiutöötajate kurnatus jõudnud punktini, kus üha enam lahkutakse. «Samast tendentsist on rahvusvahelised kolleegid juba mõnda aega rääkinud, nüüd on see jõudnud Eestisse,»

Kannuse sõnul ei saa tervishoid leppida ka pensioniealiste töötajate lahkumisega, sest tervishoid vajab pensioniealisi töötajaid paaniliselt. Pea 10 protsenti õdedest on just selles eas. «Me ei saa neid kaotada, sest süsteemis on niigi õdesid puudu. Ka noored on väsinud, sest ei saa oma tööd sudamega teha. Täna jõutakse kustutada vaid tulekahjut,» kirjeldas Kannus.

Eestlasi oodatakse Soome tööle

Kannuse sõnul otsivad osa töötajatest öötööta ameteid, lahkudes ka tervishoiusüsteemist. Võrreldes aasta algusega, on mitme haigla täitmata ametikohtade arv kasvanud viis protsenti. «Kui haiglas jääb töötajaid hõredaks kannatab kogu ühiskond,» nentis Kannus.

Liit näeb täiendav ohuna ka Soome tervishoiu olukorda, kus juba kevadest saati on paljud tervishoiutöötajad töölt lahkunud. «Nädala alguse avaldatud uudise põhjal on juba 450 asendustöötajat töölt lahkunud. Ajalugu näitab, et peagi asuvad nad Eestist värbama, valitsusel on võimalus ära hoida Soome lahkumiste laine,» kirjutas Kannus.