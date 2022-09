President Karis: Venemaalt endiselt lähtuva terava ohu alahindamine oleks viga

Eesti riigipea sõnul seisab NATO silmitsi ülesandega muuta Madridi tippkohtumisel kokkulepitud suunised käegakatsutavaks, nii et Euro-Atlandi piirkonna julgeolek oleks praegusel kriitilisel hetkel meie ajaloos tagatud. «Sellest sõltub regiooni terviklikkus ja vabadus. Eesti jaoks on see eksistentsiaalne küsimus,» ütles president Karis.