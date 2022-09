Politsei pidas kinni joomakaaslase tapmises kahtlustatava mehe

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba rääkis, et sündmuskohalt kogutud tõendid viitavad sellele, et mehele surmavate vigastuste tekitamises on alust kahtlustada samas korteris viibinud 53-aastast meest, kellega ühiselt alkoholi tarvitati. «Pidasime 53-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning juhtunu üksikasjad selgitame alustatud kriminaalmenetluses,» ütles Turba.