Galerii ⟩ Maailmakoristuspäeval olid tänavu fookuses veekogud, metsad ja rannad

Let’s Do It Worldi 164-liikmelise võrgustiku president Heidi Solba tõdes, et koristuspäev on tähtis ja motiveeriv üritus, mis ei tee maailma küll puhtaks, aga puhtamaks. Nii jätkub maailmakoristuspäeva korraldamise kõrval haridusprogramm ja üleüldine teabe jagamine, suurendamaks kogukondades olevat teadlikkust.