Keskkonnaminister Kallas: iga päev peaks olema maailmakoristuspäev!

Tänasel maailmakoristuspäeval toimuvad talgud üle kogu Eesti. Keskkonnaminister Madis Kallas andis oma panuse puhtama looduse heaks kodusel Saaremaal. «Iga päev peaks olema (maailma)koristuspäev! See, et me ühel päeval aastas pingutame rohkem ning kraamime võimalikult palju ära, ei tähenda, et ülejäänud aasta võiksime vastutustundetult käituda,» sõnas Kallas.