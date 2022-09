Järgmisel nädalal külastab Eestit kolm kruiisilaeva

Esmaspäeva hommikul jõuab Vanasadama kai äärde 239 meetrit pikk Marina. Marshalli saarte lipu all seilav alus viibib reisil Oslost Lissaboni ja uuesti on teda oodata Tallinna alles järgmise aasta südasuvel, juuli keskpaigas. Laev saabub sedapuhku Helsingist ja siirdub Riiga. Teekonnal Portugali peatub Marina veel ka Gotlandi, Poola, Taani, Saksamaa, Hollandi, Inglismaa, Belgia, Prantsusmaa, Iirimaa ja Hispaania sadamates. Jõulud ning aastavahetuse veedab Marina juba Brasiilia vetes.

Neljapäeval saabub Lübeckist 180 meetrit pikk Sirena. Seegi laev seilab Marshalli saarte lipu all. Nüüdseks värskelt renoveeritud alus on kandnud ka nimesid R Four, Tahitian Princess ja Ocean Princess – seda viimast kaalutlusel kõlada veidi globaalsemalt. Neljapäeva õhtul võtab Sirena kursi Helsingile. Järgmisel hooajal Sirena Eestit külastada ei plaani.