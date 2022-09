Vene kodanike valimisõigus läheb riigikogus luubi alla

Kuigi õiguskantsler on edastanud seisukoha, et Isamaa soov tunnistada kehtetuks Eestis elavate välismaalaste hääletamisõigus kohalikel valimistel on põhiseadusega pigem vastuolus, ütlesid nii Reformierakonna kui EKRE esindaja Postimehele, et nende erakond kavatseb homme riigikogus esimesel lugemisel seda seaduseelnõu toetada.