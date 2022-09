Miks Eestis valivad Vene kodanikud, aga Lätis mitte

Kolm kümnendit on pikk aeg, nii et isegi paljud, kes olid Eesti taasiseseisvumise järgsete sündmuste vahetud tunnistajad, ei mäleta enam täpselt, kuidas läks nii, et erinevalt näiteks Lätist said ka mittekodanikud Eestis kohalikel valimistel hääleõiguse.