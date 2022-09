Helme: uskumatu, kui aeglaselt liigutakse meie esmase kaitsevõime tagamisega

Ent juba esimesed signaalid Vihulas peetud aruteludelt on tema hinnangul laiduväärt. «Esiteks, nii nagu ma olen juba väga pikalt kahtlustanud, ei lähe see lisalaekumine ehk väga suur ülelaekumine, mis eelarvesse tuleb, sugugi mitte inimeste aitamiseks, nagu meile kogu aeg üritatakse rääkida. Öeldakse, et teeme siin toetusi, aga lõputult toetusi ei saa teha, sest eelarvest saab raha otsa,» alustab Helme kriitikaga ja jätkab siis: «Tegelikult on ikka vastupidi – väga suur raha on kokku korjatud ja väga väike osa sellest on tagasi suunatud inimeste ja ettevõtete aitamisse. Kui meil on 25-protsendine inflatsioon, tähendab see, et inimesed on 25 protsenti vaesemaks jäänud, neil on sisuliselt toimunud palgavähendamine. Ja nüüd minnakse seda vähenemist katma enamikus valdkondades viie protsendiga ja osas 15 protsendiga, aga see tähendab tegelikult seda, et mitte üheski valdkonnas pole järgmisel aastal lootust, et avalikus sektoris inimeste sissetulekud suudavad hinnatõusudega sammu pidada.»