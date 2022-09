Zelenskõi kinnitusel vabastatakse kõik Ukraina linnad

«Izjum, Balaklija, Kupjansk ja Harkivi piirkond tervikuna on need linnad ja kogukonnad, mille me vabastasime. Neid nimesid kuuleb praegu kõikjal. Kuuldakse tulevikus ka Mariupoli, Melitopoli ja Hersoni nimesid, kuid need kõlavad veelgi sagedamini ja valjemini, kui me need vabastame. Donetsk, Gorlovka ja Luhansk - ka need saavad kõlama. Džankoi, Jevpatoria, Jalta - ka nemad. Me ei räägi kellestki teisest ega võõraste omast. Kõlavad ainult meie nimed, Ukraina nimed,» rääkis riigipea.