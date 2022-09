Poola ja Baltimaad viisadega Vene kodanikke enam riiki ei luba

Piirang ei laiene kõigile Venemaa kodanikele. Eesti riigipiiri tohivad ka tulevikus ületada Venemaa kodanikud, et külastada kehtival õiguslikul alusel Schengeni alal elavaid pereliikmeid või inimest, kellega kasvatatakse ühist alaealist last.

Erand jääb kehtima diplomaatidele; Vene kodanikele, kellel on Eesti antud lühiajaline viisa ja registreeritud siin töötamine või kellel on lühiajaline õppeviisa, samuti vahetult rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajatele.

«Otsustasime koos Läti, Leedu ja Poolaga kehtestada Venemaa kodanike turismivõimalustele ühtsed piirangud, et kaitsta avalikku korda ja julgeolekut,» ütles peaminister Kaja Kallas 8. septembril. «Venemaa on sõja toonud Euroopa pinnale ja kasutab kõiki vahendeid, et meie ühiskondi õõnestada. EL-i piiririikidena peame hoidma Euroopa turvalisena. Praegu pole võimalik tagada, et Eesti kaudu ELi saabuvad Vene turistid ei kujuta endast ohtu. Regionaalne kokkulepe on saavutatud, nüüd jätkame tööd selle nimel, et turismikeeld Venemaa kodanikele hakkaks kehtima kogu Euroopa Liidus.»