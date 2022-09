Kultuuriminister tegi justiitsministri punamonumentide teisaldamise eelnõu maatasa

Justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa) saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis muudab punamonumentide teisaldamise avalikust kohast senisest tõhusamaks. Kultuuriminister Piret Hartman (SDE) leiab, et eelnõu on liialt laialivalguv ja märgib vastukirjas, et ajalugu ei tohiks lõplikult kustutada.