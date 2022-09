Slava Ukraini soovib saada tulumaksu soodustust

Slava Ukraini juht Johanna-Maria Lehtme rääkis Postimehele, et noore MTÜna on nad seni saatnud annetusi Ukrainasse läbi Rotary klubi, kes aitas Slava Ukrainil jalad alla saada. Kõik see on aga tõstnud ka koormust Rotary klubile.

Näiteks kui Slava Ukraini ostis taktikalisi ja muid meditsiinitarvikuid või autosid, siis pidid nad ostud maksude maksmise tõttu vormistama kõik läbi Rotary klubi. «See annab suurema koormuse Rotary MTÜ-le. Me ei saa ise otse tegutseda,» selgitas Lehtme.

Ta rõhutas, et vaatamata sellele on riik Slava Ukrainit igati aidanud, näiteks viimati välihaigla saatmisega. «Maksude küsimus on hästi oluline, et Slava Ukraini saaks otse annetada Ukrainale kõiki neid asju, mida seal parajasti on tarvis. Ka see on tähtis, et inimesed, kes meile annetavad, saaksid annetuste pealt raha tagasi,» toonitas ta. Lehtme tõi välja, et näiteks kui inimene annetab Mondole või ravifondile, siis saab ta alati selle lisada tulumaksudekleratsiooni.