FOTOD ⟩ Aidsihaige lapse ravita jätnud naine astus taas kohtu ette

Postimees kirjutas aprillis , et märtsi keskpaigas jõustas riigikohus maakohtu otsuse, mõistes Sirli Mändmaa süüdi oma teismeealisele tütrele raske tervisekahjustuse tekitamises. Nimelt ei võimaldanud naine oma lapsendatud tütrele õigeaegset ravi, ehkki arst selle vajalikkust rõhutas.

Aprillis esitas Mändmaa kohtule karistuse kandmise edasilükkamiseks avalduse, põhjendades, et ta on haigestunud ning et seoses täna kehtivate seadustega ei olnud tal võimalik Eestisse tagasi reisida ega karistust kandma asuda. Tõendeid tal haigestumise kohta ei olnud ning karistust ta samuti kandma ei läinud.