Linnavalitsus ei taha Hirveparki Tiit Madissoni mälestusmärki

SAPTKi seisukoht on, et mälestuskivi paigaldamine Hirveparki oleks väärikas moodus mullu suvel meie seast lahkunud vabadusvõitleja Tiit Madissoni mälestamiseks Tallinnas. Ajastuse ja asukoha põhjenduseks on see, et tänavu 23. augustil möödus 35 aastat Hirvepargi miitingust, mis oli üks Eesti taasiseseisvumise alguse tähis ning mille eestvedajad olid Tiit Madisson, Heiki Ahonen, Lagle Parek ja Erik Udam.