«Alguses oli raha kogu aeg puudu ja siis avastati, et ei olegi vaja laenu võtta. See on seepärast, et sõjalisse riigikaitsesse praktiliselt investeeringuid ei suurendatud: algselt oli plaanitud 600 miljonit võtta õhutõrje arendamiseks vähemalt kolmes mullis ballistilise võimega,» märkis Terras. Ta tõi välja, et SKT tõusu tõttu suureneb kaitse-eelarve niikuinii ja kümneaastases vaates olid investeeringuteks plaanitud numbrid 400 miljoni võrra kõrgemad. «Nüüd otsustati, et see raha pannakse õhukaitsesse, ehkki see peaks olema nende võimete arendamiseks, mis kaitseväe 10-aastasest plaanist välja jäid. Õhutõrje pidanuks tulema sellele lisaks.»