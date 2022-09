Erikomisjon tahab Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi kohta selgust

Komisjoni esimehe Mart Helme sõnul on kohtumiste eesmärk saada toimunu taustast ette võimalikult selge pilt. «On vaja selgusele jõuda protseduuris, mis on selle asjaga kaasas käinud. Siis saame teada, kas kuivõrd Keit Pentus-Rosimannus enda nimetamises kontrollikoja liikme kandidaadiks kaasa rääkis, kas tegu võis olla poliitilise kokkuleppega, kas see ametikoht üldse saab olla poliitilise kokkuleppe objektiks ja kas rahandusminister kui poliitiline figuur saab sellele kohale minna,» sõnas Helme riigikogu pressiteenistuse teatel. Ta lisas, et ministeeriumile on esitatud ka teabenõue, et komisjon saaks kõik ministri määramisega seotud dokumendid ise üle vaadata.