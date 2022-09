Uued piirangud piirivalvureid ei heiduta, küll aga häirivad reisijaid

Eileõhtuse seisuga oli Venemaale tagasi saadetud kümme inimest. Öösel saadeti tagasi kaks ja päeval jooksul kaheksa, ütleb piirivalve välijuht Jaanika Karp. Nende seas pole ainult turismiviisaga tulnud, vaid ka need, kes ei pääsenud riiki mõne muu asjaolu tõttu.

Vaatamata uuele piirangule ei valitse Narva piiripunktis tühjus ja piirivalvuritel tööd jagub. Liiguvad ringi nii Eesti kui ka Venemaa kodanikud. «Narva piiripunkti eripära on ju selline, et paljudel elamisloaga kodanikel on tuttavaid nii siin- kui sealpool ning käiakse ikka nii Ivangorodis kui Narvas,» räägib Karp.