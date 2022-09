Blinken ärgitas Armeeniat ja Aserbaidžaani naasma rahuprotsessi juurde

Armeenia välisminister Mirzojan märkis kolmepoolsel kohtumisel vajadust võtta kasutusele rahvusvahelised mehhanismid, et vältida edasist eskaleerumist Armeenia ja Aserbaidžaani relvajõudude vahel.

«Mirzojan rõhutas kohtumisel, et Aserbaidžaani relvajõud tuleks Armeenia suveräänselt territooriumilt välja tuua ning jõu kasutamine või sellega ähvardamine on vastuvõetamatu. Kasutusele tuleks võtta rahvusvahelised mehhanismid, et vältida edasist eskaleerumist,» teatas Armeenia välisministeerium.