Ida-Virumaal eesti keeles õpetav õpetaja hakkab saama 3000-eurost palka

Lukas ütles Postimehele, et eelmisel nädalal pärast valitsuskoalitsiooni kohtumist Vihula mõisas hakkas levima jutt õpetajate 15-protsendilisest palgatõusust, mis ei vasta tõele. «See jutt sai alguse rahandusministri sõnadest, et õpetajate, päästjate, politseinike ja kultuuritöötajate palk tõuseb vähemalt 15 protsenti. Õpetajate palgatõus on tunduvalt suurem.