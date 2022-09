Nõmme linnaosa saab juurde kümme uut imbkaevu

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on eelnevatel aastatel rajatud imbkaevud mitmetes kohtades olukorda leevendanud, kus sadude või sulailmadega suured lombid tekkisid, kuid endiselt on piirkondi, mis ootavad lahendust. «Sel sügisel rajatavatel imbkaevudel on enamikel objektidel rõngad juba maha tõstetud ning praeguse kava kohaselt saavad tööd enne talveperioodi valmis,» rääkis Kuri.