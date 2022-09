Lasnamäe saun on jälle avatud

Lasnamäe sauna katuse all on eraldi meeste-ja eraldi naistesaun, tunnidušš ja kvalifitseeritud spetsialistidega ilusalong. Nii meeste-, kui naistesauna ruumides on kaks sauna: suur vihusaun ning aurusaun. Pärast leili on võimalus minna mugavate istepinkidega varustatud suletud väliterrassile, kuhu pääseb otse pesemisruumist.