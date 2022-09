Koerajalutaja leidis metsa alt hunniku padrunikesti

«Tegime igapäevast järelevalvet Stroomis ja Merimetsa parkmetsas ja meie auto peatas üks noormees, kes ütles, et leidis metsast mingid padrunilaadsed esemed. Selgus, et tegemist on püstolitorust läbi käinud 9 mm stardipüstoli padrunitega. Korjasime need kõik kokku ja viisime Kolde tänava politseisse,» rääkis mupo vaneminspektor Aivar Aug.

Võibolla oli keegi metsas paugutanud, aga võibolla keegi lihtsalt leidnud, et seal on hea koht oma taskute tühjendamiseks. «Need leiti ühe raja kõrvalt, kus inimesed koertega jalutavad, ühe põõsa alt. Ja mitte ühe koha pealt, vaid paari ruutmeetri peale laiali visatuna. Nii et võis olla ka nii, et keegi läks sealt mööda ja lihtsalt viskas need sinna,» arvas Aug.