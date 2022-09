Nädala lõpu poole on tulemas kuivad ja päikeselised ilmad

Neljapäeva öö esimene pool on selge, pärast südaööd lisandub põhja poolt pilvi, kuid on olulise sajuta. Mõnel pool võib olla udu. Puhub põhja- ja kirdetuul 1-7 m/s. Sooja on 2-7, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub põhjakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 11-15 kraadi.

Reede öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi, maapinnal langeb kuni -3 kraadini, rannikul on kuni 11 kraadi sooja. Päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Sooja on 12-15 kraadi.