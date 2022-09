Valimisõiguse äravõtmise eelnõu võib saada homme toetust

Breiveli sõnul esitavad nad oma muudatusettepanekud eelnõu teisel lugemisel. «EKRE ei ole konfliktne erakond, oleme rahumeelne ja heatahtlik erakond, kes otsib kõige paremaid lahendusi. Tähtis on, et see eelnõu läbi läheks ja otsime lahendusi!» ütles ta muheledes.

Reformierakonna fraktsiooni liige Toomas Kivimägi meenutas Postimehele, et kui seda eelnõu põhiseaduskomisjonis arutati, siis Reformierakonna liikmed hääletasid selle esimese lugemise lõpetamise poolt. «Ka homseks on meie selge sesiukoht, et me toetame eelnõu esimese lugemise lõpetamist,» ütles ta veendunult.

Reform on toetav

Reformierakondlased jagavad õiguskantsler Ülle Madise seisukohta, et eelnõu on praegusel kujul põhiseadusega vastuolus. «Aga sellest ei pea sattuma paanikasse, kuna tegu on esimese lugemisega. Menetlemise käigus on võimalik sinna esitada muudatusettepanekuid ja teha see eelnõu n-ö korda. Olen küll skeptiline, kas seda on võimalik teha nii korda, et see poleks põhiseadusega vastuolus,» nentis ta.

Toomas Kivimägi. Foto: Erik Peinar

Kivimägi arvates oleks kõige arusaadavam variant piirduda vaid Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse äravõtmisega. Ja selles on ka Reformierakond ühel meelel. «See on ju eelnõu põhituum, mida ilmselt algatajad ka ise arvavad. Kuid kas see on piisav, olen mõnevõrra kahtlev.»