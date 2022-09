Saaremaa vald pani jalgpallihalli rajamise seisma

«Nagu kõikjal, on ka Saaremaa vallas saabuval sügisel ja talvel väljakutseks üldise hinnatõusu kõrval kasvavad energiahinnad, mille katmiseks vald lisaeelarvega ka vahendeid suunab. Lisaks on hetkel keerulisem seis, kui me lootsime, Kuressaare Hariduse kooli ehitusega. Paraku tähendab see, et midagi peab jääma ka tegemata,» tõdes Tuisk.