Koertespetsialist: nad on elavad hinged nagu meiegi

Koeratreener ja koeraomanike koolitaja Kristina Mägi ütles, et koer võib rünnata, kui tunneb, et ei saa muud moodi oma heaolu või turvalisust säilitada. Ka leidub koeri, kelle agressiivsus on tingitud kas väärast kohtlemisest või puudulikust sotsialiseerimisest. «Sellised koerad ei tea, mida inimestelt oodata ja kuidas nende läheduses käituda. Neil puudub sageli turvatunne,» nentis ta.