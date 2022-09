Korruptsioonissüüdistusega juba kaheksa kuud kohtu all olnud tipppoliitik ja kuue lapse ema Mailis Reps tunnistas, et matab muremõtteid ehitustegevusse. Tema Nõmme koduesine on üles kaevatud, keset aeda seisab segumasin. Valmimas on terrass, mille ehitusel professionaalide abi ei kasutata.