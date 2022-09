OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ligi: eelarvekõnelustel letti löödud nõudmised olid kohutavad

Valitsuse eelarvekõnelused lõppesid üllatavalt positiivselt – kui algul räägiti, et raha ei ole mitte millekski, siis reede õhtuks selgus, et tulevad nii palgatõusud kui ka muu, mida soovitud. Kust see raha siis leiti?

Ega raha ei leitudki, raha laenatakse kokku. Seda positiivsust võib ju vaadata nii ja teisiti. Kõik on rahul, kui saavad raha juurde, aga rahanduse üldine seis kindlasti halveneb. Selle tulemuseks on krooniline puudujääk, mida seni tauniti ja võlakriisi õppetundide järel vältida püüti. Kriisi varjus on reeglid ja põhimõtted kogu Euroopas üle aia visatud ja poliitikud kogu Euroopas hõõruvad käsi.

Ma siiski arvan, et maksude tõstmist püütakse igati vältida. Pigem räägitakse sellist juttu, et me siin vähendame aktsiise, aga see, mis seisus eelarve parajasti on, pole üldse oluline. Karta on, et valimistel lubatakse veelgi rohkem. Iga valitsuse lagunemine maksab ühiskonnale väga palju, aga mis seal salata, eelmise valitsuse lagunemine osutus lõppkokkuvõttes kokkuhoiuks, sest seal eelarvele pandud surve oli märksa suurem. Seal opereeriti päris julmalt suvaliste miljarditega ja samal ajal räägiti, et teeme veel maksulangetusi ka. Aga eks uued valimised tulevad peale ja kui juba pidurid maas on, läheb kogu asi mäest alla järjest kiirenevas tempos.