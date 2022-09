Kallas ABCD konverentsil: eelolev talv ei murra toetust Ukrainale ega lõhesta liitlaste ühtsust

«Putin arvab, et oleme nõrgad. Ta eeldab, et eelolev talv lõhestab meie ühiskondi ning liitlaste ühtsust. Peame tõestama vastupidist,» ütles peaminister.

Peaminister lisas, et kui me Venemaa agressioonile otsustavalt vastu ei astu, ei saa ükski riik end turvaliselt tunda. «Kõik autokraatlikud juhid jälgivad, milline on meie reaktsioon Venemaa agressioonile ja milline on meie otsusekindlus demokraatia ning vabaduse kaitsmisel,» ütles Kallas.