Karis: turvalisust ja rahu tagades peame kaitsma vaba juurdepääsu internetile

«Tume tee vägivalla suunas on kaetud lugematute vastasmõjude ja asjaoludega, mis teevad terrorismivastase võitluse väga keerukaks,» ütles president Karis.

President Karis sõnas, et Eesti peab internetile juurdepääsu kindlalt põhiõiguseks ning rõhutas, et terrorismivastases võitluses ei tohi piirata põhivabadusi. «Terrorismivastane regulatsioon ei saa muutuda relvaks, mida autokraatlikud režiimid kasutavad sõnavabaduse mahasurumiseks ja teisitimõtlejate tsenseerimiseks. Meie kohus on tagada turvalisus ja rahu, samas kaitstes vabadusi,» märkis Karis.

«Inimeste heaolu tagamine on esimene kõige olulisem samm, kui soovime vaenulikku äärmuslust vältida. Seejuures on tähtis, et säiliks juurdepääs faktipõhisele teabele, mis aitab infoküllases maailmas navigeerida,» ütles riigipea. Ta tõi esile ka vajadust pöörata tähelepanu eelkõige noortele, kelle üheks peamiseks suhtluskanaliks on internet.

President Karis märkis ka algoritmide mõju virtuaalsetele valikutele. «Algoritmid on loodud kõige provokatiivsema sisu levitamiseks ning kahjuks hõlmab see sageli seda, mis peegeldab inimloomuse tumedamaid tahke,» ütles Karis ning pidas tähtsaks taolise kunstliku ja ohtliku infotarbimise viisi peatamist, läbi teadlikkuse tõstmise.

Seetõttu tõi Eesti riigipea esile vajadust leida viise koostööks suurte tehnoloogiaettevõtetega, et edendada jõupingutusi võrgusisu radikaliseerumise ohjeldamiseks. «Koostöö demokraatlike valitsustega on vajalik, et aidata säilitada tervislikku tasakaalu reeglite ja liberaalse turumajanduse vahel, austades inimõigusi,» ütles Karis.

New Yorgis toimunud liidrite arutelust võtsid osa Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Kanada peaminister Justin Trudeau ning mitmed teised riigijuhid Euroopast ja mujalt maailmast. Samuti osalesid kohtumisel rahvusvaheliste suurettevõtete esindajad nagu näiteks Meta, Microsoft, Mega, Amazon, Twitter ja Google ning paljud teised.