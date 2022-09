Valmis uuring karistuste mõjust õigusrikkujatele

Suures osas ongi õigusrikkujate hinnangud karistuse mõjule seotud sellega, kuidas neile seda kommunikeeritakse. «Karistuste tajumine sõltub tervest menetlusprotsessist. Arvestav suhtumine ning õigusrikkujate kaasamine menetlusse annab neile võimaluse kaasa rääkida ning seeläbi võtta suurem vastutus tagajärgede eest. Kõige olulisem järeldus uuringust on, et kogu menetluse protsessis on vaja teo toimepanijatega rohkem suhelda, et vältida teadmatust, segadust ja mõistmatust,» rääkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt, kelle sõnul on see oluline teadmine nii politseinikele, prokuröridele, kohtunikele kui ka teistele menetluses osalejatele.

Kui karistatule selgitatakse, miks talle antud karistus mõisteti, siis edasi on soovitatav talle ka näidata, milline on kuriteo mõju ohvrile. Uuringust selgus aga, et kuriteo ohvriga õigusrikkujal protsessi käigus erilist kokkupuudet enamasti ei olnud.

«Olukorda parandaks taastava õiguse põhimõtte laialdasem kasutamine, mis aitaks ohvriga samastuda ning oma teo negatiivset mõju paremini mõista. Taastava õiguse eesmärk ongi osapoolte kokku toomine, et anda selgitamise ja ärakuulamise võimalus ning jõuda juhitud protsessi abil kokkuleppele, kuidas tekkinud kahju hüvitada ja õiglustunne taastada,» ütles Mari-Liis Sööt.

«Taastava õiguse ulatuslikum rakendamine eeldab aga esmajoones mõtteviisi ja seejärel olemasolevate praktikate muutmist. See on keeruline protsess, mis ei juhtu üleöö ning mille eelduseks on, et kõik menetlusosalised ise usuksid, et nende töö õigusrikkujaga annab tulemust,» lisas Jaanika Jaanits Rakendusliku Antropoloogia Keskusest.

Edasiste õigusrikkumiste ennetamiseks on oluline ka see, et karistatud inimestel oleks lihtne ligipääs vajalikele teenustele. «Inimesed, kes vabanevad vanglast, vajavad tuge – kas enda lähedastelt või tugiisikult – ning võimalust teha tööd ja endale elatist teenida. Paraku on ühiskonnas vanglast vabanejate suhtes palju stigmasid, mis taasühiskonnastumist takistavad. Et parandada karistatute võimalusi iseseisvaks toimetulekuks, rahastab justiitsministeerium vanglast vabanejate jätkutoe teenust,» tähendas Mari-Liis Sööt justiitsministeeriumist.