Järgmisest suvest katab keskmine pension hooldekodu kohamaksu

«Hooldekodureform on viimaste aastakümnete suurim, oodatuim ja vajalikem reform sotsiaalvaldkonnas,» leiab tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE). Järgmisel aastal investeerib riik hoolekandesse ja kodus elamist toetavatesse teenustesse 40 miljonit eurot, edasi panustab riik vähemalt 57 miljonit eurot aastas.

Peterson selgitas, et riigi toel säästab iga perekond, kelle peres on hooldatav, aastas keskmiselt 6000 eurot. See tähendab suuremat kindlustunnet oma lähedaste eest hoolitsemisel – perekond ei pea enam lähedase eest maksma juurde teist sama suurt osa.