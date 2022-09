Alar Karis: Putin ei soovi sõda lõpetada

Karis sõnas, et Putini otsus välja kuulutada osaline mobilisatsioon tähendab Putini ühemõttelist tunnistamist, et sõjaga Ukrainasse minnes on ta lüüa saanud. «Samuti tähendab 300 000 reservväelase püssi alla võtmine, et Venemaa sõjaväe senised kaotused Ukrainas on olnud väga rängad.»

Mobilisatsioon näitab Karise sõnul ka seda, et naabritevastase sõjapoliitika jätkamise nimel ei hooli Venemaa juhtkond oma kodanike eludest, saates üha uusi üksusi lahinguväljale hukatusse, tuues leina tuhandetesse kodudesse.

Mobilisatsioon on tunnistus selle kohta, et Putin ei soovi sõda lõpetada, vaid tahab seda iga hinnaga jätkata, nentis Karis ja lisas: «See on põhjus, miks allasurutud kodanikuühiskond Venemaal asendas sõna «mobilisatsioon» sõnaga «mogilisatsioon». «Mogila» tähendab vene keeles hauda.»

«Putini algatatud agressioonisõja senised kümned tuhanded hauad Ukrainas ja Venemaal jäävad igavesti süüdistama neid, kes selleks sõjaks käsu andsid, aga samuti selle sõja toetajaid,» ütles Karis pressiteate vahendusel.

Karise sõnul ei lase demokraatlik Euroopa, demokraatlik maailm end eksitada võltsreferendumitest Ukrainalt okupeeritud aladel ega hirmutada osalisest mobilisatsioonist Venemaal. «Me jääme oma toetusega Ukraina kõrvale ja meie eesmärk on teha agressorile agressiooni hind nii kõrgeks, et see lõpetaks sõja.»