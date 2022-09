Politsei kontrollib homme liiklejate endi soovitatud tänavaid ja teelõike

Liiklustalgute veebilehe kaudu teatati septembri alguses üle 3600 kohast, kus kaasliiklejad kipuvad kihutama. «Iga aastaga on meile liiklustalgute raames laekunud teadete arv aina suurem, mis kinnitab, et inimeste mure kodukoha ümbruses toimuva vastu on tõsine,» ütles politsei kolonelleitnant Sirle Loigo.

Kõige vähem ehk kõigest kolm tähelepanekut tuli Hiiumaa kohta. Märkimisväärne osa teadetest hõlmas tähelepanekuid just linnaruumis, kus lubatud suurim kiirus on kas 30 kilomeetrit tunnis või 50 kilomeetrit tunnis.

«Näeme oma töös, et enamik autojuhte suudab ohutult liigelda ja kihutamisest hoiduda. Täname kõiki, kes võtsid aja, et ohtlikest kohtadest ja kihutajatest meile teada anda. See on suureks abiks ka pärast liiklustalguid edasise järelevalve planeerimises,» lisas Loigo.