Aastatel 2023–2026 on kaitsekulud igal aastal üle miljardi

«Näiteks 2024. aastal tõuseb kaitsekulude osakaal SKT‑st praeguste hinnangute järgi üle 3 protsendi. Kui palju see täpselt saab olema, näitab loomulikult majandusprognoos ja järgnevad majandusaastad. Aga praegu paistab, et on isegi üle 3,1 protsendi, kui me võtame praegused prognoosid,» rääkis kaitseminister.