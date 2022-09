Kommunaalameti juht läheb tööle Tallinna Soojusse

Tallinna Soojuse juhatuse liige Kalle Klandorf (Kesk) ütles Postimehele, et ühtegi lepingut pole veel tehtud, aga Valdmanni palkamisest on juttu olnud. «Minu meelest on temasugusest spetsialistist linnale suur kasu ja mul on tõesti plaan Valdmann Tallinna Soojusse tööle kutsuda,» kinnitas Klandorf.

Valdmann on Tallinna kommunaalametit juhtinud 25 aastat ning Klandorfi sõnul pole mõtet nii pikaajalise kogemusega spetsialisti linna teenistusest lihtsalt minema lasta. «Leian, et ta saab siin jätkata tööd linna hüvanguks. Tallinna Soojus on seotud Utilitasega selles mõttes, et jälgib nendega sõlmitud lepingut, mis on paarkümmend aastat tagasi sõlmitud. Ja Tallinnas pidevalt küll vahetatakse vanu, küll paigaldatakse uusi küttetorusid ja muid kommunikatsioone ja on ju väga hea, kui Valdmanni sugune mees on meil tööl ja saab kiiresti hinnanguid anda, kas asjad vastavad lepingule,» arvas Klandorf.