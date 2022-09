VÄLKVIDEO ⟩ Rainer Saks: otsest ohtu ei ole, kuid Eesti valitsus peab venelaste mobilisatsioonile reageerima

«Arvan, et neid mobilisatsiooni eest põgenevaid venelasi ei peaks hulgaliselt vastu võtma, sest väga raske on kontrollida nende tegelikku motivatsiooni ja tausta,» ütles Saks, selgitades, et kui piiriäärsetesse riikidesse tekivad suuremad grupid Venemaalt sõjaväkke mineku eest põgenenud inimesi, võib see paikkonda destabiliseerida.