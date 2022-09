Postimehe ajakirjanduskooli vilistlane Ketlin Kruse: «Kes pole toimetuse siseelu kõrvalt näinud, ei kujuta ette kui põnev see võib olla»

Kuidas sa oled inimesena siin töötades arenenud?

Kuigi ma olen terve elu olnud avatud inimene, siis juba ajakirjanduskoolis muutusin palju julgemaks. Selle töö olemus ning inimesed mu kõrval on mõjutanud mind palju, seda ainult heas mõttes. Eks see kasvamine on saanud toimuda ainult läbi toetamise, mida saab siit majast palju.

Ma ei osanud ette kujutada, et mul tekib võimalus Postimehe majas töötamiseks, sest ma ei olnud isegi mõelnud ajakirjanikutöö peale. Ometigi kui elu on sellise valiku minuni toonud, siis tõenäoliselt nii pidigi minema. Noore inimesena mõtlen ikka, et võiks veel midagi muud ka proovida teha, aga miski hoiab mind siin kinni.

Mis sind siis kinni hoiab?

Inimesed. Minu ümber on väga toetavad ja abivalmid kolleegid, kes panevad mind alati naeratama.

Loomulikult ka vabadus – siin saab teha põhimõtteliselt kõike, mida soovid. Samas tuleb olla väga avatud meelega, osata kanda vastutust ning olla loov. Kui mul tekib mõte midagi teha, siis mulle antakse see võimalus ja mind usaldatakse alati.

Mäletan ühte päeva, kui olin veel päris uus inimene toimetuses. Lugejateni oli vaja tuua üks emotsionaalselt väga raske lugu. Kuigi seda oleks võinud teha ka mõni kogenum ajakirjanik, anti see võimalus mulle. Mitte ainult võimalus, vaid ka selle kõrval meeletult palju tuge. Siinkohal pean tänama Katrin Lusti, kes on juhina olnud alati väga toetav ning kandnud endaga kaasas mantrat: “Me oleme siin selleks, et oma tööd nautides teha”. Siin on see tõesti võimalik, isegi kui mõni väljakutse saab olema oodatust raskem.

Mida sul oleks soovitusena kaasa anda teistele, kes soovivad samuti meediamaja tööperega liituda?