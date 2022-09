Vene reservistid otsivad sõjast pääseteed Soome viisa abiga

«Osade taotluste puhul on näha katset Venemaalt lahkuda ning ei ole näha selget Venemaale naasmise tingimust. Sellised viisataotlused lükatakse tagasi,» rääkis Tanner ja rõhutas, et seadust tuleb kõigest hoolimata järgida, isegi kui keegi leiab, et Ukrainasse sõtta mineku asemel on Vene ajateenijate põgenemine Venemaalt hea.

«Asi ei ole vaid soovis,» lausus Tanner. «Kui dokumentides on ebaselgust või tagasisaatmise tingimust ei täideta, siis viisat ei anta.»

Tema hinnangul hakkab Venemaalt lahkuda soovijate hulk pärast Putini mobilisatsiooniteadet kindlasti kasvama – praegu on küll Venemaal avalikult välja kuulutatud osaline mobilisatsioon, kuid Vene kodanikud ei saa olla kindlad, et see edaspidi ei laiene.

Soome piirivalvest kinnitati Postimehele, et vähemalt praegu on liiklus riigi idapiiril normaalne.