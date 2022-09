OTSE POSTIMEHEST ⟩ Rainer Saks: mobilisatsiooni eest põgenevaid venelasi ei peaks lääneriigid vastu võtma

See tähendab, et mobiliseeritakse umbes 300 000 meest. Eraldi on rõhutatud, et mobiliseeritakse need, kes on juba varem kas armeeteenistuse või mingi muu sõjaväeteenistuse käigus omandanud sõjaväelised oskused. Eelkõige on vaja tankispetsialiste, sidespetsialiste, suurtükiväe spetsialiste. Ilmselt tahetakse moodustada ka laskurväeosi, kuna nendestki on puudus.

Põhjus, miks mobilisatsiooniga on nii kiire ja miks oli vaja see välja kuulutada kohe, on see, et ühiskonnas ei saaks tekkida mingit paanikalainet ja et inimesed ei hakkaks end peitma või riigist lahkuma. See on küll kontrollimata info, aga räägitakse, et praegu käib väga suur piletite broneerimine lendudele, mis viivad Venemaalt välja. Kindel on, et pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist mingi põgenike laine Venemaalt tuleb, aga kui suur see on, ei oska prognoosida.