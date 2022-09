Sihtasutusel on olnud kaks tegevussuunda. Ühelt poolt on püütud koguda uut infot ja teisalt analüüsida ekspeditsioonil kogutud andmeid jm olemasolevaid andmeid. Uut infot on olnud vaja näiteks laevavraki võimaliku liikumise kohta. Mäletatavasti tuvastati 2021. aastal toimunud allveeuuringute käigus, et laevavraki põhjapoolses küljes on umbes 10 meetri laiune kraater, mis lubas arvata, et laevavrakk on aja jooksul lõuna suunas libisenud. Mõistmaks, mis vrakiga merepõhjas juhtunud on, võrdlesime vrakist eri aegadel tehtud filme ning töötasime läbi varasemad merepõhja uuringud.