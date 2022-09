Linnavolinik tegi ettepaneku arvutite kasutamisest loobuda

Endine riigikogu ja Euroopa Parlamendi liige leidis, et arvutid on eelmise sajandi asi ning 21. sajandil peaksid inimesed rohkem omavahel suhtlema.

Gräzin adresseeris volikogu kõnepuldist tehtud avalduse volikogu õigusosakonna juhatajale Hele Põllule, avaldades lootust, et Põld aitab tal arvutitest loobumise eelnõu valmis kirjutada.

«Alustame sellest, kuidas algas tänane koosolek. Me kulutasime 10 või 15 minutit sellele, et saada arvutid kuidagi käima. Eile venis meil koosoleku algus 20 minutit, kusjuures see nõudis kahe arvuti väljavahetamist. Siis selgus, et mingi pin-kood oli vale ja nii edasi. Ühesõnaga, kogu see hääletusvajadus kestis ühe minuti, 20 minutit me panime seda asja käima,» rääkis Gräzin.

«Seoses sellega tekkis meil eile idee, mille üle tasuks mõelda. Teeme niimoodi, et kui puudub otsene vajadus, siis lõpetame selle arvutite pulli ükskord ära, sest arvutid ei tööta. Arvutite häälestamine ja kõik see on tegelikult eelmine sajand. See on 1999 või 2000. Mispärast me läheme ajas tagasi, samas kui progressiivne edasiminek seisneb selles, et inimesed omavahel suhtlevad, räägivad, tõstavad kätt ja vajadusel saalis vilistavad. See ongi 21. sajand, humanismi ja tuleviku sajand. Humanism ei tule seni, kuni meile pressitakse peale arvuteid, mis ei tööta,» kõneles linnavolinik.

«Olgu öeldud, et kohal oli ka kaks tehnikut. Ka neil ei õnnestunud arvuti käivitamine kuigi edukalt. Minul läks veel suhteliselt hästi, sest mulle laenas üks mees enda oma ja ütles, kuidas sellega asjad käivad, nii et ma sain hakkama. Aga see on esimene kord üle hulga aja.